Глава МИД Чехии отверг критику КНР по поводу визита спикера Сената на Тайвань

ПРАГА, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, реагируя на критику КНР по поводу состоявшегося на текущей неделе визита председателя Сената (верхней палаты) чешского парламента Милоша Выстрчила на Тайвань, заявил в воскресенье журналистам, что внешнюю политику республики формирует и реализует правительство и позиция страны по вопросу соблюдения принципа "одного Китая" остается неизменной.

"Внешнюю политику Чехии формирует правительство, а ни в коем случае не спикер Сената, - отметил он. - Политику по отношению к Китаю мы определили в 90-х годах ХХ века. В этой политике ничего не меняется. Уверен, что важнейшим шагом к поддержанию наших отношений [с КНР на партнерском уровне] станет отказ от эмоций, которые не совместимы с диалогом о стратегическом партнерстве".

В субботу посольство КНР в Чехии резко осудило поездку Выстрчила на Тайвань. Согласно заявлению диппредставительства, речь идет о грубом нарушении национального суверенитета Китая, серьезном вмешательстве в китайские внутренние дела, нанесении крупного ущерба политической базе китайско-чешских отношений, а также о серьезном нарушении основных норм международного права.

Посольство КНР особо подчеркнуло, что существует лишь один Китай, неотделимой частью которого является Тайвань. С этим фактом, как следует из документа, должны считаться партнеры страны на мировой арене.

Визит спикера

Выстрчил во главе делегации, в которую вошли около 90 чешских бизнесменов и политических деятелей, включая мэра Праги Зденека Гржиба, 29 августа отбыл на Тайвань для встреч с представителями администрации острова. "Визит был успешным", - сказал он журналистам, комментируя его итоги.

Тайвань, как отметил спикер, намерен активизировать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Чехией. В республике предполагается создание представительств банков и компаний региона. Ожидается открытие прямого пассажирского авиасообщения между Прагой и Тайбэем.

Против поездки спикера высказывались президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш. Пражский град и правительство постоянно подчеркивают свою приверженность принципу "одного Китая".

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.