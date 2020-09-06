В партии Меркель призвали Шрёдера покинуть "посты в России" из-за инцидента с Навальным

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Зампредседателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йохан Вадефуль (ХДС) призвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в свете ситуации вокруг Алексея Навального покинуть посты в "Роснефти" и компании Nord Stream 2 AG - операторе строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом депутат заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Der Tagesspiegel .

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Шрёдер с 2017 года является председателем совета директоров "Роснефти". Кроме того, он возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG, управляющей газопроводом "Северный поток", и совет директоров Nord Stream 2 AG.

"Экс-канцлер Герхард Шрёдер должен немедленно отказаться от своих должностей и постов в России", - заявил Вадефуль. Он утверждал, что только российские власти несут ответственность за случившееся с Навальным. "Если господин Шрёдер еще обладает политической порядочностью и ценностными мерилами, то для него должно быть непозволительно дальнейшее сотрудничество с компаниями и институтами, которые зависят от такого правительства", - считает замглавы фракции ХДС/ХСС.

В аналогичном ключе высказалась и глава фракции "Союз-90" / "зеленые" в парламенте ФРГ Катрин Геринг-Эккардт. Потребовав от правительства ФРГ немедленно остановить строительство "Северного потока - 2", он отметила, что "экс-канцлер Шрёдер должен сейчас принять решение, поддерживает ли он демократию и права человека".

Ранее "зеленые" потребовали в категоричной форме остановки сооружения "Северного потока - 2". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя ХДС Фридрих Мерц. Лидер парламентского комитета по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст не считает нужным останавливать проект.