В районе Дома правительства в Минске сконцентрированы большие силы правоохранителей

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Большие силы белорусских правоохранительных органов сконцентрированы в воскресенье в районе Дома правительства на площади Независимости в Минске, где в последние недели регулярно проходят акции протеста, передает корреспондент ТАСС.

На улице Советской у здания правительства Белоруссии находятся машины с внутренними войсками, автобусы с ОМОНом, спецтехника, водометы. В этот район прибыли пять автомобилей "Рубеж" для разгона демонстрантов, в машинах видны омоновцы с ружьями, очевидно, для стрельбы резиновыми пулями. За зданием правительства на улице Мясникова выстроились автозаки, автобусы с ОМОНом.

В некоторых местах на проспекте Независимости и на прилегающих улицах стоят силы ОМОНа и внутренние войска, но они пропускают пешеходов. Протестующих, людей с оппозиционной символикой пока нет. На проспекте и на прилегающих улицах стоят около двух десятков машин с личным составом. Площадь Победы также оцеплена силовиками и окружена заграждениями. По периметру стоят военнослужащие внутренних войск.

В район резиденции президента Александра Лукашенко съезжаются силовики. По проспекту Победителей идет движение транспорта и пешеходов. Около здания торгового центра "Замок", расположенного напротив резиденции, паркуются автобусы с ОМОНом. Пока в зоне видимости их немного. Сам торговый центр не работает.

Октябрьская площадь у Дворца республики, который является культурно-деловым центром, обнесена заграждениями с колючей проволокой. У ограждения выставлено оцепление силовиков. Площадь у стелы "Минск - город герой", где в последнее время также часто проходят демонстрации, окружена металлическими заграждениями и обнесена колючей проволокой. Силовики выстраиваются по периметру площади.

Работа метро

Шесть станций Минского метрополитена закрылись на вход и выход с 12:30 на фоне протестных акций, которые запланированы в воскресенье в центре столицы Белоруссии.

Как указывается в официальном Telegram-канале Минского метрополитена, "в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа". "Поезда следуют без остановки на данных станциях, - говорится в сообщении. - Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства". Метрополитен добавил, что "на вход и выход закрыта станция метро Пушкинская", поезда на ней также следуют без остановки.

В воскресенье оппозиция планирует в 14:00 (совпадает с мск) начать акцию "Марш единства". Точкой сбора протестующие выбрали площадь Независимости, оговорившись при этом, что если подходы к ней будут заблокированы, то демонстранты соберутся в районе улицы Немига и Дворца спорта.