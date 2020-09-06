Рааб: Лондон пока не может возложить ответственность на Россию за инцидент с Навальным

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Великобритания в настоящий момент не может возложить на Россию ответственность за произошедшее с Алексеем Навальным. Об этом глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил в воскресенье в интервью Би-би-си .

"Будем откровенны, мы пока не можем возложить ответственность, но учитывая предыдущие случаи использования "Новичка" российскими разведывательными службами, России и российскому правительству теперь нужно ответить на серьезные вопросы", - сказал министр.

В интервью телеканалу Sky News Рааб признался, что не видит другого объяснения, кроме как причастности России к произошедшему. "Очень сложно, когда дело доходит до установления ответственности, подумать о каком-либо другом правдоподобном объяснении, кроме как о российском государстве, просто потому что "Новичок" сложно заполучить, он сложен в обращении и во владении", - утверждал глава МИД.

В ответ на вопрос ведущего Би-би-си, не стоит ли Лондону вновь выслать российских дипломатов или заморозить российские активы, министр сказал, что такие возможности всегда есть, но в настоящий момент приоритет Лондона заключается в оказании давления на Москву через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Вместе с нашими германскими и с другими партнерами мы будем работать в рамках Организации по запрещению химического оружия, которая обладает полномочиями устанавливать ответственность и проводить расследования, жестко требовать от России ответов и привлекать Россию к ответственности", - сказал Рааб, отметив, что у РФ как у члена ОЗХО есть взятые на себя обязательства в этой сфере.