Вучич выразил сожаление, что в России не ценят дружеское отношение Сербии

БЕЛГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич назвал примитивизмом пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и выразил сожаление, что люди в России не ценят позиции Сербии по отношению к РФ. Об этом сербский лидер заявил в эфире телеканала RTV Pink в воскресенье из Брюсселя.

"Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются", - сказал Вучич.

"Понимаю Захарову, наши переговоры были успешными, но мне жаль, потому что и там я защищал наши отношения с Россией и отказался подписать соглашение о покупке более дорогого сжиженного газа, что было в первоначальном документе. Не ценят люди то, что Сербия - единственная страна, которая не ввела санкции против России, ценит, предполагаю, наивысшее руководство, не ценят, что Сербия - военно нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них, я не буду объяснять чужой примитивизм", - указал он.

О визите в США

Вучич объяснил, что для него приглашение в Овальный кабинет "было честью и привилегией, договор был честью для сербского народа". "Меня сажают на стул, мы провели откровенный разговор, в котором я защищал даже наши отношения с Китаем. Что, мне надо было сказать: "Слушай, а почему у меня не такое высокое кресло, как у тебя, президент Америки?" Мне надо было уйти, потому что мне помешал стул? Я не мечтаю ни о креслах, ни об "Основном инстинкте", - указал сербский лидер.

"Проблемы со своими фантазиями решайте, как хотите, а я сел на этот стул, чтобы решать проблемы Сербии и бороться за ее интересы. Если бы надо было, я бы стоял, присел, что угодно. Не знаю, что ответить таким людям. Стулья говорят о людях, которые говорят об этих стульях", - подчеркнул Вучич.

Газовый вопрос

После визита в США президент Вучич заявил, что на переговорах в Вашингтоне отказался от покупки "дорогого газа вместо дешевого". Как уточнял ранее сербский лидер, доходы Белграда от транзита российского газа через сербский участок газопровода "Турецкий поток" составят $185 млн ежегодно. По словам Вучича, "Турецкий поток" имеет большое значение для индустриализации Сербии и привлечения инвесторов. По его данным, по газопроводу Сербия "будет получать преимущественно российский газ", в Сербию будут поступать 13 млрд кубометров газа, из них 3 млрд кубометров останутся в Сербии, остальное пойдет в Венгрию, Боснию и Герцеговину, Косово и Метохию.

В декабре 2019 года генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович объявил, что Сербия полностью завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток".

Газопровод "Турецкий поток", запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем (после завершения строительства всей инфраструктуры) газ пойдет в Сербию и Венгрию. Пропускная способность газопровода протяженностью 930 км - 31,5 млрд кубометров газа в год.

Публикация Захаровой

Ранее в интернете распространилась фотография, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом президента США Дональда Трампа. Комментируя снимок, Захарова сопроводила его скриншотом из фильма "Основной инстинкт" и подписью: "Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте".

С критикой поста Захаровой также выступили министр обороны Сербии Александар Вулин и директор Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич, являющийся заместителем Вучича в правящей Сербской прогрессивной партии.

Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали 4 сентября при посредничестве Трампа в Овальном кабинете Белого дома соглашение о нормализации экономических отношений. По данным приштинского телеканала "Клан Косова", соглашение предполагает, в частности, инвестиции в размере $13 млрд в совместные проекты, включая инфраструктуру.