Земан назвал поездку спикера Сената на Тайвань "мальчишеской провокацией"

ПРАГА, 6 сентября. /ТАСС/. Состоявшаяся на текущей неделе поездка председателя Сената (верхней палаты) парламента Чехии Милоша Выстрчила на Тайвань является "мальчишеской провокацией". Так оценил визит спикера Сената президент Чехии Милош Земан в интервью, которое транслировалось в воскресенье по телеканалу Prima.

"Оцениваю это как мальчишескую провокацию, - подчеркнул он. - Китай может ограничить доступ нашим экспортерам на свой рынок. В этом смысле данная поездка нанесла ущерб Чехии".

Против поездки спикера на Тайвань, как отметил Земан, высказывались чешские президент, премьер-министр, спикер нижней палаты национального парламента и министр иностранных дел Чехии, однако Выстрчил не захотел прислушаться к их мнению. "Это оскорбление по отношению к коллегам", - заключил чешский лидер, подчеркнув, что более не будет приглашать Выстрчила на совещания по внешнеполитическим вопросам в Пражский град.

Между тем Земан считает недопустимыми заявления представителей КНР, содержащие угрозы по отношению к Выстрчилу. Так, министр иностранных дел Китая Ван И заявил во вторник, что спикер чешского Сената своим визитом на Тайвань переступил красную линию, а потому в Пекине "обязательно сделают так, чтобы ему пришлось заплатить высокую цену за свой недальновидный поступок и политическую авантюру".

"Можно понять критику Китая. Если КНР будет выражать несогласие [по таким вопросам], то это нормально, если же будет угрожать - это недопустимо. Министр иностранных дел КНР немного преувеличил [с критикой Выстрчила]", - сказал Земан.

Президент Чехии также выразил мнение, что его страна неукоснительно соблюдает принцип "одного Китая". В субботу китайское посольство в республике призвало чешскую сторону учитывать значимые позиции Китая на мировой арене и соблюдать принятое на себя политическое обязательство признания указанного принципа.

Визит спикера

Выстрчил во главе делегации, в которую вошли около 90 чешских бизнесменов и политических деятелей, включая мэра Праги Зденека Гржиба, 29 августа отбыл на Тайвань для встреч с представителями администрации острова. "Визит был успешным", - сказал он журналистам, комментируя его итоги.

Тайвань, как отметил спикер, намерен активизировать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Чехией. В республике предполагается создание представительств банков и компаний региона. Ожидается открытие прямого пассажирского авиасообщения между Прагой и Тайбэем.

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.