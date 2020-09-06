В ФРГ заявили, что критики "Северного потока - 2" воспользовались инцидентом с Навальным

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг считает, что критики "Северного потока - 2" воспользовались ситуацией вокруг инцидента с Алексеем Навальным, чтобы добиться остановки проекта. Об этом она заявила в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke .

"Неудивительно, что те, кто всегда был против "Северного потока - 2", используют этот инцидент, чтобы снова потребовать отказа от трубопровода", - сказала политик. "При этом они, правда, не замечают, что завершение [проекта] в немецких интересах. Мы нуждаемся в нем для будущего энергоснабжения в Германии", - считает Швезиг.

"Лучше поддерживать диалог, чем сжигать мосты", - подытожила премьер региона.

Ранее остановки сооружения "Северного потока - 2" в категоричной форме потребовали лидеры германской партии "Союз-90" / "зеленые". В либеральной Свободной демократической партии ФРГ предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Лидер парламентского комитета по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст не считает нужным останавливать проект.