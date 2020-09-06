Вучич обсудил в ЕС подписанный в Вашингтоне договор между Сербией и непризнанным Косовом

БЕЛГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обсудил со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Мэттью Палмером соглашение, подписанное в Белом доме Белградом и Приштиной. Об этом сербский лидер сообщил в воскресенье в эфире канала Pink TV из Брюсселя.

"Встреча с Лайчаком и Палмером прошла хорошо, три ключевые темы - пропавшие люди, переселенные лица и экономика", - заявил он. Вучич указал, что на встрече обсуждалось соглашение, достигнутое в Вашингтоне 4 сентября: "Это важное соглашение для всех, чтобы добиться экономических результатов. Европа ведет диалог по всем политическим вопросам между Белградом и Приштиной, мы приняли это в 2009-2010 году, это наша обязательство. Разговоры об этом никогда не бывают легкими", - сказал он, отметив, что в понедельник ожидается продолжение переговоров по Сообществу сербских муниципалитетов (ССМ).

Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали 4 сентября при посредничестве президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома соглашение о нормализации экономических отношений. По данным приштинского телеканала Klan Kosova, соглашение предполагает, в частности, инвестиции в размере $13 млрд в совместные проекты, включая инфраструктуру.

Согласно Брюссельским соглашениям о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, заключенным 19 апреля 2013 года, в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары только начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.

Ранее лидер Косова Хашим Тачи заявил, что не позволит создать в Косове ССМ. По его словам, условия изменились, он не может этого позволить взамен на визовую либерализацию с Евросоюзом. Тачи заявил, что создание ССМ приведет к появлению "второй Республики Сербской". В то же время, по его словам, Косово может объединиться с Албанией.