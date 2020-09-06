Земан не видит взаимосвязи между ситуацией с Навальным и "Северным потоком - 2"

ПРАГА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан заявил, что не видит взаимосвязи между произошедшим с Алексеем Навальным и звучащими в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель требованиями отказаться от реализации планов завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Не вижу никакой взаимосвязи [между ситуацией с Навальным] и завершением строительства газопровода "Северный поток - 2", - подчеркнул Земан в интервью, вышедшим в эфир в воскресенье на чешском телеканале Prima.

Инцидент с Навальным, по мнению Земана, обоснованно вызывает серьезное беспокойство мирового сообщества и необходимо провести независимое расследование произошедшего с участием международных экспертов. Президент выразил полное согласие с подходом лидеров стран Запада к данной проблеме. "В интересах всех, включая Россию, чтобы это дело было расследовано и объяснено. Нужно выяснить, кто совершил отравление [Навального], кто является заказчиком и кто финансировал это. Если в воздухе продолжит висеть вопрос об этом деле, то это нанесет ущерб всем странам", - считает Земан.

По его словам, ситуация с Навальным может быть схожа с предполагаемым отравлением в Солсбери в 2018 году экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Можно только утверждать, что это организовал кто угодно, человек или организация, это мог быть тот же субъект, организовавший попытку убийства господина Скрипаля", - полагает Земан.