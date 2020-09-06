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Кризис в Белоруссии
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Акции протеста проходят во всех областях Белоруссии

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Массовые несанкционированные акции протеста проходят во всех областях Белоруссии, на данный момент в Минске уже задержаны порядка 10 человек. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Массовые несанкционированные акции протеста проходят практически во всех областях и в Минске, они не многочисленные. На данный момент есть порядка 10 задержанных на протестных акциях, пока только в Минске, в других регионах не задерживали", - сказала Чемоданова.

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