В Греции назвали пропагандой сообщения о переброске турецких танков к ее границе

АФИНЫ, 6 сентября. /ТАСС/. Афины рассматривают как пропаганду распространенные рядом турецких СМИ сообщения о переброске 40 турецких танков к ее сухопутной границе в районе греческой области Эврос. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас в эфире местного телеканала Open. Высказывания Пецаса распространила пресс-служба правительства.

"Во-первых, это (переброска турецких танков к границе с Грецией - прим. ТАСС) не подтверждено, и это, скорее всего, часть турецкой пропаганды, осуществляемой по внутренним причинам. Кроме того, число [танков], которое упоминается, не таково, чтобы оно могло привести к существенному изменению с точки зрения расстановки сил в Эвросе", - сказал он.

Турецкое агентство Ihlas ранее сообщило, что Анкара перебрасывает танки к границе с Грецией на фоне напряженности в Средиземном море. По его данным, перевозящие 40 танков тягачи выехали из района Рейханлы в провинции Хатай на границе с Сирией. Затем военную технику на поезде доставят в западную провинцию Эдирне на границе с Грецией. Греческие СМИ опубликовали фотографии и видео перебрасываемой техники, которые появились в турецких изданиях. Между тем государственное агентство Anadolu утверждает, что ряд турецких СМИ ошибочно сообщил о направлении военной техники к греческой границе. По его информации, имела место плановая дислокация 2-го Командования армии в Малатье. Агентство отмечает, что руководство страны не совершает перебросок военной техники к границе с Грецией.

6 августа главы МИД Греции и Египта подписали соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Документ уже ратифицирован парламентами двух стран. По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и исключительную экономическую зону. Анкара заявила, что не признает данный документ, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.