В Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом в местах проведения акций

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. В центре Минска, где в воскресенье проходят массовые акции протеста, наблюдаются проблемы с мобильным интернетом и со связью у различных операторов.

Корреспондент ТАСС сообщает, что интернет перестал работать на проспекте Победителей у стелы "Минск - город-герой", а также в районе площадей Победы и Якуба Колосса. Кроме этого, на участке от стелы до Дворца независимости, где располагается резиденция президента Белоруссии, перекрыто движение.

Белорусский оператор А1 сообщил, что пропускная способность мобильного интернета была снижена по требованию властей. "По распоряжению уполномоченных государственных органов на территории города Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится на странице компании в Twitter.

Акции протеста несогласных с результатами недавних президентских выборов проходят в Минске каждый день уже практически в течение месяца. В будние дни на митинги приходят по несколько сотен человек, но по воскресеньям акции становятся многотысячными.