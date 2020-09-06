Глава МИД Франции призвал Россию как можно скорее объяснить ситуацию с Навальным

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что российская сторона должна как можно скорее прояснить инцидент с Алексеем Навальным. Такое мнение он выразил в воскресенье в эфире радиостанции France Inter.
По его словам, "ситуация тяжелая", так как "речь идет об использовании вещества, которое запрещено Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)". "Сейчас мы говорим: это российский оппозиционер, который был отравлен на российской территории с использованием российского боевого отравляющего вещества, - утверждал он. - Мы говорим россиянам: скажите нам, как это произошло и почему". Он добавил, что Франция и ее партнеры ждут от Москвы "быстрого ответа".
На вопрос журналиста о возможном введении санкций против России Ле Дриан ответил, что такой сценарий возможен, "если с российской стороны не поступит ответа".
В пятницу Ле Дриан обсудил ситуацию вокруг Навального с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.