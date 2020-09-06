Харрис допустила, что потерпит поражение на выборах из-за приписываемого РФ вмешательства

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис не исключает, что она и претендующий на пост главы государства Джозеф Байден могут потерпеть поражение на выборах из-за приписываемого России вмешательства. С этим утверждением она выступила в интервью телеканалу СNN, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Я считаю, что в выборы 2020 года будет иностранное вмешательство и что Россия будет в первых рядах", - сказала Харрис, которая является сенатором от штата Калифорния. На вопрос о том, может ли это стоить ей и Байдену победы, она ответила: "Теоретически, конечно, да". Законодатель не пояснила, на чем основаны эти утверждения. "Нам нужно быть реалистами. И я, и Джо реалисты в этом вопросе", - добавила она.

"Для меня ясно, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году. Я входила в комитет по разведке Сената [Конгресса США]. Мы опубликовали подробный доклад о том, как именно, по нашему мнению, это произошло", - сказала кандидат в вице-президенты.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником демократа Байдена будет действующий американский лидер Дональд Трамп.

Тема потенциального вмешательства РФ в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".