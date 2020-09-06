Правозащитный центр "Весна" утверждает, что более 70 протестующих задержаны в Минске

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали в воскресенье в столице страны 76 участников акции протеста, организованной оппозицией. Об этом сообщил на своем сайте правозащитный центр "Весна".

Он приводит список имен и фамилий взятых под стражу в Минске. По данным правозащитного центра, среди задержанных находится член Координационного совета белоруской оппозиции Ольга Павлова.

По данным "Весны", задержания участников демонстраций происходили также в Гродно и Барановичах. Правозащитный центр приводит имена и фамилии двух протестующих, задержанных в Бресте.

По всей Белоруссии в воскресенье проходят протестные акции под общим названием "Марш единства". Толпа протестующих, насчитывающая десятки тысяч человек, в воскресенье днем в Минске подошла к Дворцу независимости - резиденции белорусского президента Александра Лукашенко.