Задержаны двое журналистов, освещавших акции протеста в Белоруссии

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Журналист радиостанции "Радио Рация" и корреспондент портала БелаПАН задержаны в ходе освещения воскресных акций протеста в Белоруссии. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"При разгоне колонны демонстрантов в районе улицы Чеботарева (в Минске) задержан журналист "Радио Рация", член БАЖ Артем Сизинцев. Он успел сообщить, что находится в автозаке, везут в милицию. <...> В Могилеве задержали корреспондента БелаПАН Алеся Осипцова. Задержание произошло напротив гостиницы "Могилев", журналист был в жилете и имел документы", - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии не раз задерживали журналистов, освещающих акции протеста в Минске, в том числе корреспондентов ТАСС, имеющих аккредитацию. Журналистов обычно доставляли в РУВД и отпускали после проверки документов. Однако 1 сентября шестеро сотрудников СМИ были помещены в СИЗО, и суд назначил им по трое суток административного ареста, признав виновными в участии в несанкционированной студенческой акции протеста.

Силовики утверждали, что журналисты в ходе шествия 1 сентября призывали протестующих не прекращать акцию и двигаться вперед, тем самым координируя участников шествия. Кроме того, по сообщениям белорусских СМИ, в зале суда очно выступил мужчина, представившийся как Олег Новаш. Его показания совпали со словами сотрудников МВД. Опрошенные ранее свидетели со стороны защиты отмечали, что журналисты не призывали протестующих к подобным действиям, а лишь исполняли профессиональный долг. Также судом были рассмотрены предоставленные адвокатами видеозаписи, на которых видна работа журналистов в тот день.