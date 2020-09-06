МВД Белоруссии сообщило о росте числа задержанных на протестных акциях

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Число задержанных во время протестных акций в Белоруссии увеличивается, обстановка контролируемая. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Количество задержанных в ходе несанкционированных акций протестов увеличилось. Обстановка в целом контролируемая, сотрудники правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме," - сказал она. Ранее Чемоданова сообщала, что на протестных акциях в Минске задержаны порядка 10 человек.