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Кризис в Белоруссии
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МВД Белоруссии сообщило о росте числа задержанных на протестных акциях

В ведомстве назвали обстановку контролируемой и отметили, что сотрудники правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Число задержанных во время протестных акций в Белоруссии увеличивается, обстановка контролируемая. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Количество задержанных в ходе несанкционированных акций протестов увеличилось. Обстановка в целом контролируемая, сотрудники правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме," - сказал она. Ранее Чемоданова сообщала, что на протестных акциях в Минске задержаны порядка 10 человек.

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