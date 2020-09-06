В Гааге прошла акция в поддержку белорусских властей

"Мы выступаем сегодня, чтобы выразить глубокое возмущение тем, как в Белоруссии осуществляется очередная цветная революция, - отметил в беседе с ТАСС участник шествия Дмитрий Писарев. - Изумляет среди прочего то, что многие народы Европы и мира еще не научились узнавать лицо этой проклятой гадины. Ведь заправилы цветных революций не используют никаких новых приемов. Все, что сейчас запущено в Белоруссии, можно было наблюдать в минувшие годы в целом ряде других стран. Например, в [специальном административном районе КНР] Гонконге".

Он подчеркнул, что "с чувством очень глубокого волнения" следит за развитием событий. "Белоруссия - это последняя страна Европы, где действительно свое национальное независимое правительство, не подчиненное глобалистам, - заметил активист. - Нельзя допустить, чтобы рухнул этот последний оплот". "Поэтому надеюсь, что президенту [Белоруссии Александру] Лукашенко с родительской строгостью и заботой, но без крови и особого ожесточения удастся всех привести в чувство, - продолжил Писарев. - На нем лежит невероятно тяжелая ответственность. С одной стороны, ему нужно предотвратить скатывание страны к полному развалу, что всегда, во все времена, подразумевало в конечном счете использование всей необходимой для того силы. С другой стороны, как отцу народа ему очень трудно пригнать танки в города. Поэтому надо надеяться на медленное просвещение и какие-то более тонкие приемы, чтобы всех развести по домам".

Один из организаторов мероприятия, представившийся Павлом, выразил уверенность в том, что ЕС не должен вмешиваться во внутренние дела других государств, в том числе Белоруссии. "Меня это очень тревожит, как и многих проживающих здесь русскоговорящих людей. В Белоруссии власти заботятся о своих людях, тогда как на Западе каждый зависит только от себя. И я бы не хотел, чтобы это произошло и в Белоруссии, - добавил он. - Надеемся, что правда будет за нами".