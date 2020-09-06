Полиция Гонконга сообщила о задержании почти 300 протестующих

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция Гонконга задержала в общей сложности почти 300 участников протестных акций, собравшихся в воскресенье в ряде районов на полуострове Коулун. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правоохранительных органов.

За что боролись, на то и напоролись.

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"По состоянию на 21:00 (16:00 мск) были задержаны 289 человек. Среди них 270 (169 мужчин и 101 женщина) - по подозрению в участии в незаконных собраниях", - уточняется в публикации.

Демонстранты вышли на улицы в знак протеста против отмены выборов в Законодательный совет этого специального административного района КНР. Выборы должны были состояться в этот день, но были перенесены на год по решению властей и согласованию с Пекином из-за угрозы распространения коронавируса.

Группы протестующих устроили вылазки в районах Яуматей и Монгкок, скандируя антиправительственные лозунги. Некоторые радикалы разбрасывали на проезжую часть мусор и кидали в сотрудников полиции различные предметы. Для разгона митингующих правоохранители применяли средства, содержащие перечный газ.

Среди демонстрантов, собравшихся по призывам в интернете, много студентов. Очевидцы распространили видеокадры, на которых видно, как полицейские с дубинками гонятся за 12-летней девочкой и валят ее на землю. Правоохранительные органы подтвердили этот инцидент, объяснив его тем, что школьница была остановлена для проверки, но бросилась бежать, чем "вызвала подозрения".

Некоторые митингующие были оштрафованы за нарушение правил социального дистанцирования, согласно которым запрещено собираться в группы больше двух человек в условиях пандемии. Среди задержанных находятся трое активистов оппозиционной левой партии Лига социальных демократов. Также была взята под стражу женщина, подозреваемая в пропаганде "независимости Гонконга" и нарушении нового закона о национальной безопасности, принятого 30 июня парламентом Китая. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение.