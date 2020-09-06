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Кризис в Белоруссии
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Правоохранители задержали не менее 20 протестующих рядом с резиденцией Лукашенко в Минске

Как сообщает корреспондент ТАСС, задерживают только мужчин

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Белорусский ОМОН задержал в воскресенье не менее двух десятков человек в районе резиденции президента Белоруссии - Дворца независимости в Минске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Ранее силовики выстроили оцепление вокруг резиденции. Участники воскресной акции протеста подошли к нему и, простояв так некоторое время, начали расходиться. Вскоре со стороны проспекта Независимости подъехало несколько автобусов ОМОНа и автозаки, силовики приступили к задержаниям оставшихся. Как сообщает корреспондент ТАСС, задерживают только мужчин.

При этом силовики организовали новый периметр оцепления примерно в 200 метрах от первоначального возле Дворца независимости, а всех находившихся на прилегающей территории протестующих разогнали.

Ранее многотысячная толпа манифестантов, в очередной раз собравшаяся в воскресенье у резиденции президента, начала постепенно расходиться. Часть из них направилась к площади Независимости. На улицах города много силовиков, автозаков и спецтехники.

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