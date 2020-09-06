Освобожден один из журналистов, задержанных на протестах в Белоруссии

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Белорусская милиция освободила корреспондента агентства БелаПАН Алеся Осипцова, задержанного ранее в воскресенье в ходе освещения акции протеста в городе Могилеве. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна". Он ссылается на самого Осипцова, однако не приводит его цитат.

По словам корреспондента, его задержали рядом с могилевским главпочтамтом, возле которого он как журналист освещал проходившую в городе акцию оппозиции. Журналиста посадили в микроавтобус и отвезли в районный отдел милиции, сотрудники которого сделали опись его вещей и копии документов, в том числе журналистского удостоверения. Стражи порядка напомнили Алесю Осипцову, что в мае его уже задерживали в Бобруйске на несанкционированном массовом мероприятии, после чего журналист был отпущен.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, что милиция задержала в Минске при разгоне колонны демонстрантов Осипцова и другого журналиста, сотрудника "Радио Рация" Артема Сизинцева. Он успел сообщить, что находится в автозаке и его везут в милицию, отметила БАЖ. Дальнейших сведений об Артеме Сизинцеве у правозащитнков пока нет.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии не раз задерживали журналистов, освещающих акции протеста в Минске, в том числе корреспондентов ТАСС, имеющих аккредитацию. Журналистов обычно доставляли в РУВД и отпускали после проверки документов. Однако 1 сентября шестеро сотрудников СМИ были помещены в СИЗО, и суд назначил им по трое суток административного ареста, признав виновными в участии в несанкционированной студенческой акции протеста.

Силовики утверждали, что журналисты в ходе шествия 1 сентября призывали протестующих не прекращать акцию и двигаться вперед, тем самым координируя участников шествия. Кроме того, по сообщениям белорусских СМИ, в зале суда очно выступил мужчина, представившийся как Олег Новаш. Его показания совпали со словами сотрудников МВД. Опрошенные ранее свидетели со стороны защиты отмечали, что журналисты не призывали протестующих к подобным действиям, а лишь исполняли профессиональный долг. Также судом были рассмотрены предоставленные адвокатами видеозаписи, на которых видна работа журналистов в тот день.