Офис Зеленского заявил, что миссия ОБСЕ опровергла изменения в позициях ВСУ в Донбассе

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не обнаружила изменений в части позиций Вооруженный сил Украины в районе населенного пункта Шумы на линии соприкосновения в Донбассе. С таким заявлением в воскресенье выступил офис президента Украины Владимира Зеленского по результатам расширенного совещания руководства украинской делегации в контактной группе с участием вице-премьера Украины Алексея Резникова, министра обороны Андрея Тарана и представителей Генерального штаба страны.

"В документе ОБСЕ (отчете СММ ОБСЕ от 5 сентября 2020 года - прим. ТАСС) четко указано, что миссия провела воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины по сравнению с 5 июля 2020 года. То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины, которые нарушали бы договоренности ТКГ (контактной группы - прим. ТАСС) от 22 июля 2020 года о мерах по усилению режима прекращения огня", - проинформировала пресс-служба.

Согласно сообщению офиса, на заседании руководства украинской делегации в контактной группе была подчеркнута приверженность соблюдению "тишины" в Донбассе. "Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия в Донбассе", - приводит пресс-служба заявление главы делегации Леонида Кравчука. По итогам совещания он обратился к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау, сообщили в офисе Зеленского.

Заявление ДНР

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ силам республики об уничтожении инженерных сооружений украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы, возведенных там в нарушение договоренностей. Он отметил, что ДНР на минских переговорах и по каналам координационного механизма неоднократно указывала украинской стороне на необходимость закопать траншеи, вырытые после 22 июля 2020 года, и не устраивать дальнейшие провокации, направленные на срыв перемирия. Пушилин призвал украинскую сторону с 08:00 7 сентября обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Он также обратился к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с просьбой осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время.

Украинская сторона, реагируя на заявление Пушилина, выступила с инициативой провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье, однако информации о том, что его проведение согласовано со всеми участниками переговоров, нет.