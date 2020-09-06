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Кризис в Белоруссии

Минский метрополитен закрыл станцию "Немига"

Станция располагается в примерно 2 км от резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, около которой днем собиралась многотысячная толпа протестующих

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Станция метро "Немига" в центре Минска временно закрыта на вход и выход. Об этом в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале Минский метрополитен.

"В 17:20 (совпадает с мск) на вход и выход закрыта станция метро "Немига". Поезда следуют без остановки на данной станции, - говорится в сообщении. - Метрополитен приносит извинения за временные неудобства".

Станция "Немига" располагается в примерно 2 км от Дворца независимости - резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, около которой днем собиралась многотысячная толпа протестующих.

Акции протеста несогласных с результатами недавних президентских выборов проходят в Минске каждый день уже практически в течение месяца. В будние дни на митинги приходят по несколько сотен человек, но по воскресеньям акции становятся многотысячными.

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