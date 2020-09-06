Politico: избирательный штаб Трампа потратил на кампанию в YouTube $65 млн

По ее данным, соперник республиканца, кандидат на пост президента от Демократической партии Джозеф Байден, в свою очередь, потратил на рекламу на видеохостинге и в поисковой системе Google $33 млн. Примерно такую сумму штаб Трампа выделил на кампанию только в YouTube с июля. Американская компания Google, которой принадлежит YouTube, не уточнила газете, о каких сроках идет речь, говоря о предвыборной кампании в целом.

При этом, как поясняет Politico, демократы размещают на видеохостинге обычную рекламу, в то время как штаб Трампа использует портал в качестве своего "секретного оружия". Республиканцы публикуют аналитические программы, шоу, новостные телепередачи и высказывания президента. Если в 2016 году Трамп благодаря Facebook смог получить преимущество перед экс-госсекретарем Хиллари Клинтон, то сейчас он "делает большую ставку" на YouTube, считает издание. Так, в августе штаб президента разместил около 900 видеороликов, а штаб Байдена - чуть более 100. Кроме того, канал республиканца серьезно опережает соперника как по числу подписчиков, так и по количеству просмотров. Как напоминает газета, сам портал устроен таким образом, что с большей вероятностью пользователям будет рекомендован канал, который регулярно обновляет свой контент. При этом в 2016 году Трамп потратил на рекламу в YouTube $10 млн.

Согласно последним данным политологического портала Real Clear Politics, бывший вице-президент Байден опережает нынешнего американского лидера в среднем на 6,9 процентных пункта по популярности среди избирателей. В последнее время этот показатель, который основывается на проводимых социологических исследованиях разных организаций в стране, держится в районе 7,5 процентных пункта в пользу демократа. Кроме того, Байден лидирует почти во всех "колеблющихся штатах", где уровень популярности кандидатов от демократов и республиканцев традиционно приблизительно равен.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.