Глава МИД Украины не ответил прямо, признает ли Киев Лукашенко легитимным президентом

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Четкий ответ на вопрос, признает ли Украина Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, является "примитивизацией". Такую позицию озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Я считаю вообще постановку вопроса, сужение всей проблемы до "легитимный или нелегитимный [президент Белоруссии Александр Лукашенко]" глубоко ошибочной. В Белоруссии сейчас разворачиваются очень драматические процессы. Это интенсификация создания союзного государства, - отметил Кулеба. - Вопрос не в этом. Выйти и сказать лозунг "Мы не признали Лукашенко" или выйти и сказать, что признали Лукашенко, - это примитивизация процесса".

Глава внешнеполитического ведомства считает, что Украина в этой связи должна учитывать тесные связи двух стран. "У нас 1 084 км общей границы с Белоруссией. У нас бесконечное количество родственных связей. У нас куча граждан Украины на территории Белоруссии. У нас глубоко связаны экономики. $5 млрд - товарооборот. По некоторым товарным позициям экспорт из Белоруссии на Украину является критически важным для нашего государства. Я должен заботиться об этих вопросах", - пояснил Кулеба.