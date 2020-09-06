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Глава Евросовета призвал Эрдогана провести конференцию по ситуации в Средиземноморье

БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель провел в воскресенье телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которых призвал к проведению многосторонней конференции по урегулированию ситуации в Восточном Средиземноморье. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил источник в Совете ЕС.

"Председатель Евросовета поговорил с президентом Эрдоганом в связи с растущей напряженностью в Восточном Средиземноморье <...>. Глава Евросовета также призвал к проведению многосторонней конференции по Восточному Средиземноморью с целью поиска мирных и согласованных решений", - сказал он.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипМишель, Шарль
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