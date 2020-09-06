БТР покинули резиденцию Лукашенко, манифестанты разошлись

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Белорусский ОМОН снял оцепление, которое в воскресенье было установлено у резиденции президента страны Александра Лукашенко в Минске, где проходила многотысячная акция протеста.

Как передает коррспондент ТАСС, от Дворца независимости отъехали водометы, которые ранее перегородили проспект Победителей. Убраны металлические ограждения и колючая проволока. Покинули территорию и БТР, которые ранее были переброшены к входу в резиденцию. Движение транспорта по проспекту восстановлено.

Перед этим отряды ОМОН задержали не менее двух десятков человек из числа тех, кто еще оставался у Дворца независимости после того, как основная масса людей разошлась самостоятельно. При этом силовики применили перцовый газ.

Как сообщила пресс-служба минского метрополитена, в 19:15 в городе были открыты все станции метро. Тем не менее в разных частях Минска еще можно наблюдать грузовики внутренних войск, автозаки и автобусы ОМОН.