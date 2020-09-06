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Госпитализация Алексея Навального
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В Германии заявили, что давно дали добро на удовлетворение запроса России по Навальному

Глава МИД Германии Хайко Маас AP Photo/Thanassis Stavrakis
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Глава МИД Германии Хайко Маас
© AP Photo/Thanassis Stavrakis

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Германии давно уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по Алексею Навальному - причин не делать этого нет, но сейчас еще продолжается обследование пациента в клинике. Об этом заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ARD, комментируя заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Берлин затягивает процесс рассмотрения ходатайства.

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"Мы уже давно одобрили этот запрос об оказании правовой помощи. Когда мы говорили с российским послом, мы сказали ему об этом", - утверждал германский министр. "И вообще нет никакой причины не одобрять его", - добавил он.

"Сейчас идет обследование в берлинской [клинике] Charite. Но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу", - заявил Маас.

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ГерманияМаас, ХайкоГоспитализация Алексея Навального
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