Экс-президент Мали Кейта должен вернуться на родину в течение трех месяцев

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, отбывший 5 сентября из страны на лечение в столицу ОАЭ Абу-Даби, должен вернуться в Мали в течение ближайших трех месяцев. Об этом говорится в коммюнике, выпущенном в воскресенье захватившим власть в Мали Национальным комитетом спасения народа (НКСН).

"Между НКСН и руководством Экономического сообщества стран Западной Африки [ЭКОВАС] было достигнуто соглашение, согласно которому Ибрагиму Бубакару Кейта властями Мали позволено выехать из страны по медицинским и гуманитарным причинам на один месяц. Этот срок может быть по совету врачей продлен, но он не должен превышать трех месяцев, - цитирует документ малийская газета Le Journal du Mali. - Дальнейшее лечение Кейта будет проходить на территории Мали". В коммюнике отмечается, что ЭКОВАС взяло обязательства обеспечить возвращение Кейта в Мали на указанных условиях.

Бывший президент был экстренно госпитализирован в одну из больниц столицы Мали Бамако вечером 1 сентября. Родственники сообщили, что у Кейта инсульт, но в легкой форме. Он был выписан из больницы 3 сентября. Через два дня прибывший в Бамако из ОАЭ самолет с группой медиков вылетел на Ближний Восток с Кейта на борту.

По данным малийского информационного портала Malijet, Кейта не так давно был прооперирован в ОАЭ в кардиологической больнице. Он должен был посетить ее для осмотра в августе, однако не смог прибыть по причине путча.