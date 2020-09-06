Массовые задержания и применение газа. Как прошел 29-й день протестов в Белоруссии

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Продолжающиеся уже почти целый месяц массовые протесты несогласных с итогами состоявшихся 9 августа президентских выборов в Белоруссии в воскресенье вновь собрали десятки тысяч людей, которые прошли маршем к резиденции президента Александра Лукашенко. Как и во все предыдущие выходные дни, ситуация не выходила из-под контроля и не внесла никаких существенных изменений в характер противостояния протестующих с властью. Вместе с тем характер действий правоохранительных органов Белоруссии в последние дни заметно изменился. Они стали более активно действовать в городе, перекрывая все возможные маршруты манифестантов и проводя достаточно жесткие задержания участников акций после того, как основная часть успеет разойтись.

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На 29-й день протестов погода вновь не благоволила демонстрантам. Когда растянувшаяся на 2 км по проспекту Победителей толпа в очередной раз собралась у Дворца независимости, в городе начался сильный дождь. Тем не менее тысячи людей более двух часов провели на улице перед перегородившими им путь усиленными нарядами милиции, скандируя популярные в эти дни антиправительственные речевки: "Выходи" и "Сколько стоит совесть?" В течение всего этого времени правоохранители демонстрировали выдержку и не предпринимали никаких действий. У подходов к резиденции Лукашенко силовики перегородили проспект Победителей, выставив вперед водометы и машины с системой "Рубеж", позволяющей возводить металлические преграды высотой 3 м. Вокруг выстроились бойцы ОМОНа со щитами в руках, а вся проезжая часть оказалась перетянутой колючей проволокой. К центральному входу во Дворец независимости подогнали с десяток БТР. Никто из манифестантов не пытался вступить в перепалку с силовиками. Простояв пару часов, люди также организовано начали расходиться, подбадривая себя словами: "Молодцы!" И только когда перед резиденций оставалось буквально несколько сотен человек, силовики пустили в ход перцовый газ и двинулись вперед, выхватывая попадавшихся им на пути людей. По оценке корреспондента ТАСС, правоохранители задержали в этом месте не менее 20 человек. Одновременно отдельные задержания расходящихся по домам манифестантов начались в других частях Минска. При этом в них участвовали некие люди в штатском и в масках. В ход шли дубинки, отмечены случаи избиения людей. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, всего в воскресенье в Белоруссии были задержаны "более сотни участников несанкционированных акций". При этом она отметила, что акции еще не закончены, следовательно, "задержания продолжаются". По словам Чемодановой, в Витебске отмечен случай нападения на представителя правоохранительных органов. Он получил удар по голове.

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