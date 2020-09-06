Массовые задержания и применение газа. Как прошел 29-й день протестов в Белоруссии

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Продолжающиеся уже почти целый месяц массовые протесты несогласных с итогами состоявшихся 9 августа президентских выборов в Белоруссии в воскресенье вновь собрали десятки тысяч людей, которые прошли маршем к резиденции президента Александра Лукашенко. Как и во все предыдущие выходные дни, ситуация не выходила из-под контроля и не внесла никаких существенных изменений в характер противостояния протестующих с властью.
Вместе с тем характер действий правоохранительных органов Белоруссии в последние дни заметно изменился. Они стали более активно действовать в городе, перекрывая все возможные маршруты манифестантов и проводя достаточно жесткие задержания участников акций после того, как основная часть успеет разойтись.
На 29-й день протестов погода вновь не благоволила демонстрантам. Когда растянувшаяся на 2 км по проспекту Победителей толпа в очередной раз собралась у Дворца независимости, в городе начался сильный дождь. Тем не менее тысячи людей более двух часов провели на улице перед перегородившими им путь усиленными нарядами милиции, скандируя популярные в эти дни антиправительственные речевки: "Выходи" и "Сколько стоит совесть?"
В течение всего этого времени правоохранители демонстрировали выдержку и не предпринимали никаких действий. У подходов к резиденции Лукашенко силовики перегородили проспект Победителей, выставив вперед водометы и машины с системой "Рубеж", позволяющей возводить металлические преграды высотой 3 м. Вокруг выстроились бойцы ОМОНа со щитами в руках, а вся проезжая часть оказалась перетянутой колючей проволокой. К центральному входу во Дворец независимости подогнали с десяток БТР.
Никто из манифестантов не пытался вступить в перепалку с силовиками. Простояв пару часов, люди также организовано начали расходиться, подбадривая себя словами: "Молодцы!"
И только когда перед резиденций оставалось буквально несколько сотен человек, силовики пустили в ход перцовый газ и двинулись вперед, выхватывая попадавшихся им на пути людей.
По оценке корреспондента ТАСС, правоохранители задержали в этом месте не менее 20 человек. Одновременно отдельные задержания расходящихся по домам манифестантов начались в других частях Минска. При этом в них участвовали некие люди в штатском и в масках. В ход шли дубинки, отмечены случаи избиения людей.
Как сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, всего в воскресенье в Белоруссии были задержаны "более сотни участников несанкционированных акций". При этом она отметила, что акции еще не закончены, следовательно, "задержания продолжаются". По словам Чемодановой, в Витебске отмечен случай нападения на представителя правоохранительных органов. Он получил удар по голове.
По данным правозащитного центра "Весна", только в Минске в воскресный день силовики задержали 151 человека, а общее число еще предстоит узнать, так как задержания проходят и в других городах - в Гродно, Бресте и Барановичах.
Среди задержанных сегодня вновь были журналисты. Как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, среди них - корреспондент агентства БелаПАН Алесь Осипцов и журналист "Радио Рация" Артем Сизинцев. Правда, первого через несколько часов отпустили.
Оппозиция не появилась
В воскресенье на акциях так никто и не появился из числа представителей Координационного совета оппозиции. Все предыдущие выходные дни они пользовались случаем, чтобы личным примером поддержать манифестантов и напомнить о своих требованиях провести в стране новые выборы, наказать виновных в насилии против мирных граждан в первые дни после выборов и прояснить судьбу пропавших людей.
Впрочем на этой неделе многие члены президиума Координационного совета уже покинули Белоруссию. Сначала стало известно о поездке в Польшу и Литву Павла Латушко. Затем в Варшаве неожиданно оказалась Ольга Ковалькова, которая перед этим вышла из СИЗО, отсидев 10 дней по административному делу. Намерены ли они возвращаться в Минск или останутся за рубежом, как и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, судить пока трудно.
Акции протеста несогласных с результатами президентских выборов проходят в Минске каждый день. В будние дни на митинги приходят по несколько сотен человек, но по воскресеньям акции становятся многотысячными. Уже третью неделю подряд люди собираются у резиденции Лукашенко. Неделю назад к ним впервые вышел советник главы государства и попытался вступить в дискуссию. Сам президент, по свидетельству его пресс-службы, в предыдущие выходные дни неизменно находился внутри резиденции на своем рабочем месте. В один из таких воскресных дней близкий к пресс-службе главы государства Tekegram-канал "Пул Первого" даже распространил видео, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках прилетел во Дворец независимости, а затем общался с охранявшими его бойцами ОМОНа. Был ли президент Белоруссии на своем рабочем месте сегодня, пока не сообщается.