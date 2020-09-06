В ВСУ сообщили о первом погибшем после введения новых мер по контролю перемирия в Донбассе

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб в результате ранения в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщил штаб Операции объединенных сил (ООС, штаб силовой операции в Донбассе) в Facebook.

"Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки (хутор в Новоайдарском районе на подконтрольной центральной власти Украины территории Луганской области - прим. ТАСС). <...> К сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что также открыли огонь. "В ответ на обстрел подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства", - отметили в штабе.

Погибший украинский военный стал первой жертвой среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда в Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. Меры были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение "режима тишины", а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.