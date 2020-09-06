В Чехии заявили, что санкции ЕС против Белоруссии вступят в силу не позже 21 сентября

ПРАГА, 6 сентября. /ТАСС/. Санкции Евросоюза против представителей белорусских властей вступят в силу не позже 21 сентября. Об этом заявил в воскресенье журналистам министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

"Считаю, что санкции ЕС [против представителей белорусских властей] вступят в силу не позже 21 сентября, - отметил он. - Первоначально в санкционный список входило 20 лиц, ответственных за манипуляции в ходе [прошедших в Белоруссии 9 августа президентских] выборов и применение силы против участников акций протеста. Мы вновь наблюдаем жестокое обращение с мирными демонстрантами, так что данный список в ближайшие дни мы (ЕС - прим. ТАСС) можем расширить".

Целью Евросоюза, по словам министра, является начало переговоров между белорусскими властями и оппозицией. Руководство республики, кроме того, должно выполнить обязательства, проистекающие из членства Белоруссии в ОБСЕ, и обеспечить, в частности, деятельность миссии этой международной организации в Белоруссии.