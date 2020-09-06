МИД Литвы предупредил, что отсутствие реакции по Белоруссии подрывает внешнюю политику ЕС

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Отсутствие действий Евросоюза в отношении Белоруссии подрывает доверие ко внешней политике ЕС в целом. Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью, опубликованном в воскресенье в газете Financial Times, призвав Брюссель оказать конкретную помощь белорусской оппозиции.

"Иногда мы реагируем слишком поздно, а наши меры разрознены и не производят никакого впечатления на общество или на людей во власти", - сказал он. "Если мы не будем по-настоящему придерживаться наших национальных обязательств, то это потрясет наши основы. Мы должны проявлять твердость", - сказал министр.

"Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны предоставить им возможность быть среди демократических государств. Если они решат провести реформы, то они определенно могут ожидать более тесного сотрудничества с ЕС, которое принесет пользу обществу", - добавил Линкявичюс, призвав Брюссель оказать "тщательно продуманную и конкретную" помощь белорусской оппозиции.