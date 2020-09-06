СМИ: багдадский аэропорт подвергся ракетному обстрелу

КАИР, 6 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Багдада подвергся в воскресенье вечером ракетному обстрелу. Об этом сообщает новостной портал Shafaq News со ссылкой на источники в силовых структурах Ирака.

Согласно их данным, по воздушной гавани иракской столицы из района Абу-Грейб к западу от Багдада было выпущено три реактивных снаряда. Один из них упал на парковке в ее гражданской части, в результате чего были повреждены четыре машины.

О пострадавших информации пока не поступало. По всей видимости, целью атаки был военный аэродром, расположенный на территории аэропорта, где базируются американские и иракские военнослужащие.

В последние месяцы иракские базы, на которых размещались или продолжают дислоцироваться иностранные войска, в первую очередь американские, а также посольство США в Багдаде неоднократно подвергались ракетным атакам. Их интенсивность значительно возросла после убийства в начале января в результате удара ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.