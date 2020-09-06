В ЛНР зафиксировали перестрелку на позициях ВСУ

ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Перестрелка произошла на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе хутора Причепиловка. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее штаб Операции объединенных сил (ООС, штаб силовой операции в Донбассе) заявил, что в результате обстрела в районе данного хутора погиб один военнослужащий ВС Украины.

"Так, за прошедшие сутки нашими наблюдателями зафиксирована перестрелка на позициях 8-й роты 3-го батальона 14-й бригады в районе населенного пункта Причепиловка. В целях исключения обвинений в рамках координационного механизма украинская сторона в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня - прим. ТАСС) уведомлена о данных фактах", - приводит слова Осадчего Луганский информационный центр.

Представитель Народной милиции ЛНР отметил, что, согласно оперативным данным, "в результате перестрелки двое военнослужащих получили огнестрельные ранения, один из которых погиб, второй находится в тяжелом состоянии". По его словам, ВС Украины приняли решение "представить убитого военнослужащего как погибшего в результате обстрела со стороны ЛНР с целью сокрытия небоевых потерь".

"В свою очередь наблюдатели СММ (Специальной мониторинговой миссии - прим. ТАСС) ОБСЕ, патрулирующие в данном районе, и представители ЛНР в СЦКК факт нарушения режима прекращения огня со стороны наших подразделений не фиксируют. Командование Народной милиции ответственно заявляет, что подчиненные подразделения строго выполняют условия действующего перемирия и огонь не открывают", - подчеркнул Осадчий.

В Донбассе с 27 июля начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. Меры были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение "режима тишины", а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.