В Портленде задержали более 50 участников беспорядков

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы американского Портленда (штат Орегон) задержали в ночь на воскресенье более 50 участников беспорядков. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте полицейского управления города.

В правоохранителей бросали камни, петарды и коктейли Молотова. Люди "не были настроены на мирный протест", отметили в полиции. В заявлении подчеркивается, что произошедшее "было бунтом".

Некоторые из задержанных имели при себе специальную защитную экипировку и щиты. У двоих конфискованы ножи.

Массовые протесты против расовой дискриминации и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Наиболее масштабные акции прошли в Портленде.