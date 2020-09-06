Аравийская коалиция сбила беспилотник, запущенный с территории Йемена

ТАСС, 6 сентября. Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и сбили беспилотный летательный аппарат, запущенный в направлении королевства с территории Йемена, где действуют сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.

Согласно заявлению, беспилотник был начинен взрывчаткой.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под саудовским предводительством. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Позднее было объявлено о прекращении "Бури решимости" и начале другой операции - "Возрождение надежды".