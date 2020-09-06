Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым в связи с эскалацией в Донбассе

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым в связи с гибелью украинского военнослужащего в Донбассе, а также ранением еще одного. Об этом министр написал в воскресенье в Facebook .

"Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее", - написал он. При этом Кулеба заявил, что "сегодня в зоне ООС (Операция объединенных сил, силовая операция в Донбассе - прим. ТАСС) незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен".

По словам Кулебы, в сложившейся ситуации Киев действует в соответствии с договоренностями о дополнительных мерах прекращения огня от 22 июля. "[Украина] немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине", - уточнил министр.

Ранее в воскресенье штаб силовой операции в Донбассе сообщил о гибели украинского военнослужащего в Донбассе, утверждая, что он получил несовместимые с жизнью ранения в результате того, что "противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки (хутор в Новоайдарском районе на подконтрольной центральной власти Украины территории Луганской области - прим. ТАСС)". В ВСУ добавили, что также открыли огонь. При этом в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что зафиксировали на позициях ВСУ в этом районе перестрелку, в результате которой и погиб военнослужащий.

Погибший украинский военный стал первой жертвой среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда в Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. Меры были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение "режима тишины", а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.