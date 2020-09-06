СМИ: на Кипре в связи с визитом Лаврова приняты повышенные меры безопасности

НИКОСИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Кипрская полиция принимает повышенные меры безопасности в связи с предстоящим визитом на остров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В частности, полицейские предупредили водителей о введении ограничений на передвижение автотранспорта на некоторых автодорогах двух провинций. Данное сообщение размещено в воскресенье на сайте газеты Phileleftheros.

"Полиция объявляет о том, что завтра, в понедельник, 7 сентября, и послезавтра, во вторник, 8 сентября 2020 года, в связи с ожидаемым официальным визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Кипр будут приняты усиленные меры безопасности. По этой причине будут время от времени перекрываться дороги как в провинции Ларнака, так и в провинции Никосия", - сказано в этом сообщении.

В связи с этим полиция обратилась к жителям острова с просьбой "следовать указаниям дежурных полицейских и проявлять должное терпение".

Как сообщила в минувший четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 8 сентября в соответствии с имеющимся приглашением Сергей Лавров посетит Республику Кипр с рабочим визитом. Она отметила, что поездка приурочена к 60-летию установления двусторонних дипломатических отношений.

По словам Захаровой, переговоры Лаврова с кипрским руководством, как предполагается, будут сосредоточены на путях преодоления последствий пандемии для наиболее пострадавших областей двустороннего сотрудничества. Также запланирован обмен мнениями по международной, региональной проблематике, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и кипрское урегулирование. Кроме того, намечено подписание плана консультаций между внешнеполитическими ведомствами РФ и Кипра на 2021-2022 годы.