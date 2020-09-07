В британском суде начнется второй этап слушаний об экстрадиции Ассанжа в США

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Рассмотрение дела об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа возобновляется в понедельник в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли. Слушания, рассчитанные на четыре недели, изначально должны были состояться в мае этого года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на сентябрь.

Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.

Перед судьей Ванессой Барайтсер не стоит задачи вынести вердикт по предъявленным Ассанжу обвинениям, однако ей предстоит постановить, соответствует ли запрос Вашингтона действующему с 2007 года британо-американскому соглашению об экстрадиции. Данный документ предусматривает запрет на экстрадицию лиц, обвиняемых в "политических преступлениях", что определило основную линию защиты.

Позиции сторон

В феврале во время первого этапа слушаний, который продлился всего четыре дня, адвокаты основателя WikiLeaks также заявили о том, что не их подзащитный сделал достоянием общественности неотредактированные тайные телеграммы США, что, по версии обвинения, поставило под угрозу жизни многих людей в Афганистане, Ираке и Иране, сотрудничавших с Вашингтоном. По их данным, это осуществили журналисты газеты The Guardian, которые опубликовали пароль к защищенному объему данных, хранившемуся на серверах WikiLeaks.

Юристы, представляющие Соединенные Штаты, в свою очередь указывали на то, что 49-летний австралиец совершил обычные уголовные преступления, за которые должен был бы понести наказание и в Великобритании, вот почему он может быть отправлен за океан. Согласно упомянутому двустороннему соглашению, британский суд не может дать санкцию на экстрадицию обвиняемого, если в совершенных им деяниях по британским законам нет состава преступления.

Как ожидается, в предстоящие недели обе стороны представят свою доказательную базу. Свое решение судья Барайтсер должна объявить через несколько месяцев после завершения второго этапа слушаний. Все это время Ассанж будет ожидать вынесения вердикта в тюрьме строгого режима Белмарш. Здесь он находится с апреля прошлого года, после того как посольство Эквадора в Лондоне отказало ему в убежище, предоставлявшемся на протяжении семи лет.

Критика правозащитников

Представители австралийца указывают на ухудшение его здоровья. Партнер основателя WikiLeaks Стелла Моррис, которая посетила его в тюрьме в конце августа впервые за пять месяцев, сообщила, что он сильно похудел и страдает от различных болей. Моррис рассказала, что ее партнеру немало мучений доставляет синдром "замороженного плеча", и недавно он вывихнул лодыжку. "Он испытывает большую боль", - сообщила Моррис, которая посетила его в тюрьме вместе с их общими детьми - полуторагодовалым Максом и трехлетним Габриэлом.

"Экстрадиция для Джулиана станет смертельным приговором", - сообщила она в интервью газете The Sunday Times, опубликованном накануне возобновления процесса.

Заявление по этому поводу выпустила и правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия"), которая назвала судебное слушание новым ударом в рамках "полномасштабной атаки на право на свободу выражения мнения". НПО предупредила, что выдача основателя WikiLeaks в США "может оказать сдерживающее воздействие на свободу СМИ, вынудив ведущих издателей и журналистов к самоцензуре из страха перед репрессиями". В связи с этим Amnesty International вновь призвала власти США снять свои обвинения.

Если запрос американских властей будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна будет дать глава МВД Великобритании Прити Пател. Но и в этом случае у адвокатов австралийца останется возможность оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или Европейском суде по правам человека, на что могут уйти годы. Соответственно, апелляцию на решение суда может подать и сторона обвинения, если в экстрадиции ей будет отказано.