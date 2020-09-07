Джонсон считает, что торговая сделка с ЕС еще возможна

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Великобритания еще может заключить с ЕС соглашение о свободной торговле, но ни при каких условиях не будет ставить под угрозу свою независимость и готова к варианту отсутствия сделки. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, распространенном в понедельник.

"Есть еще соглашение, которого можно достичь. Мы будем напряженно работать в сентябре, чтобы добиться его. Оно имеет в основе наше разумное предложение о стандартном соглашении о свободной торговле, таком, которого ЕС достиг с Канадой и со многими другими странами. Даже на этой поздней стадии, если ЕС готов переосмыслить свои позиции и согласиться с этим, я буду рад", - говорится в заявлении Джонсона, опубликованном накануне решающего этапа переговоров Лондона и Брюсселя. Он стартует 8 сентября.

"Но ради достижения этой цели мы не можем поступиться тем, что лежит в основе независимости государства, и не будем этого делать", - предупредил Джонсон.

15 октября как крайний срок

Он четко обозначил 15 октября, дату, на которую запланирован саммит ЕС, как крайний срок для достижения сделки. "ЕС очень четко сформулировал график. Я тоже. Чтобы соглашение могло вступить в силу до конца года, необходимо, чтобы договоренность с нашими европейскими друзьями была достигнута ко времени проведения саммита ЕС 15 октября. Так что нет смысла думать о сроках после этой даты. Если мы не сможем договориться до этого момента, то я не думаю, что между нами будет соглашение о свободной торговле, мы все должны будем принять это и двигаться дальше", - говорится в заявлении главы правительства.

Великобритания стремится заключить с ЕС соглашение о свободной торговле подобное договору между Евросоюзом и Канадой. Он позволяет осуществлять практически полностью беспошлинную торговлю, но вводит ряд таможенных проверок товаров и не охватывает важный для Великобритании рынок услуг. Но если это не получится, то Лондон готов торговать с ЕС и на менее выгодных для себя условиях.

"Тогда у нас будет торговое соглашение с ЕС, как у Австралии. Я хочу абсолютно ясно заявить, как мы и говорили с самого начала, что для Великобритании это будет хорошим результатом. Как правительство мы ведем приготовления, чтобы наши границы и наши порты были готовы к этому. У нас будет полный контроль над нашими законами, нашими правилами, нашими рыбопромысловыми районами. У нас будет свобода заключать торговые сделки с любой страной в мире. И в итоге мы будем в высшей степени процветать", - уверен Джонсон.

Он пообещал при этом, что королевство сохранит добрососедские отношения с Евросоюзом. "Мы, конечно, всегда будем готовы разговаривать с нашими друзьями из ЕС даже в этих обстоятельствах. Мы будем готовы, если ЕС этого захочет, найти разумные решения по таким практическим вопросам, как авиаперелеты, грузовые автоперевозки или научное сотрудничество. Наша дверь никогда не будет закрыта, и мы будем торговать с нашими друзьями и партнерами, но без соглашения о свободной торговле", - отметил британский премьер.

Неразрешенные вопросы

Ранее британский переговорщик Дэвид Фрост называл основными камнями преткновения в дискуссиях с ЕС так называемые единые правила игры и вылов рыбы. По первому вопросу Лондон считает, что ЕС намерен связать Великобританию своими законами и стандартами, чтобы определять таким образом внутренние британские правовые режимы. Также королевство считает неприемлемыми требования Евросоюза обеспечить доступ его рыбакам в британские промысловые районы, называя такое положение дел несовместимым со своим будущим статусом независимого прибрежного государства.

Параллельно, как сообщила в воскресенье газета Financial Times, Лондон намерен уже 9 сентября принять ряд законодательных актов, которые могут сделать еще более сложной задачу достижения сделки. Сразу три источника, знакомые с планами правительства, заявили газете, что оно намерено внести изменения в закон о внутреннем рынке, фактически отменив ряд достигнутых в прошлом году с ЕС договоренностей по важной теме границы в Северной Ирландии. Эти договоренности легли в основу соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, что позволило вывести из тупика переговоры с ЕС и начать нынешние дискуссии.

Как Великобритания выходила из ЕС

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. Продлевать срок переходного периода британская сторона отказалась.

За остающееся время Лондон и Брюссель должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).