Республиканцы считают, что борьба Трампа с голосованием по почте может навредить партии

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Борьба президента США Дональда Трампа с голосованием по почте может в итоге навредить Республиканской партии и даже привести к ее проигрышу на всеобщих выборах 3 ноября. Такое мнение высказал лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (от штата Калифорния) информационному порталу Axios, который передает в воскресенье его слова.

Республиканец Трамп неоднократно критиковал в последние месяцы метод голосования по почте. Он убежден, что этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги выборов. Трамп пояснял, что имеет в виду в первую очередь угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования "мертвых душ", а также лиц, не имеющих права на участие в выборах.

"Мы можем проиграть из-за этого", - отметил Маккарти, говоря о призывах Трампа отказаться от голосования по почте. Он подчеркнул, что партия не может позволить республиканцам сидеть дома из-за нового коронавируса, когда демократы отправляют избирательные бюллетени по почте.

Маккарти рассказал, что на протяжении многих часов пытался донести до Трампа, что его призывы могут навредить не только ему самому, но и борющимся за места в обеих палатах Конгресса однопартийцам. "Я пытался показать ему. Знаете, кто больше всего боится [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID? Пенсионеры. Если они не пойдут голосовать, точка, мы совершили оплошность", - отметил конгрессмен.

Трамп критикует голосование по почте отчасти и потому, что считает это "хорошим прикрытием" в случае возможной победы кандидата на пост президента от демократов Джозефа Байдена, сообщили Axios источники, близкие к избирательному штабу главы государства.