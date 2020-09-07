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СМИ: Трамп обсудил с саудовским королем борьбу G20 с коронавирусом и Ближний Восток

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд отметил вклад США в разрешение палестино-израильского конфликта

ТАСС, 7 сентября. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили борьбу стран Группы двадцати (G20) с коронавирусом и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник сообщило Саудовское агентство печати.

По его данным, одной из тем разговора двух лидеров стала деятельность стран "двадцатки" по смягчению последствий пандемии COVID-19. Кроме того, король отметил вклад США в разрешение палестино-израильского конфликта и подчеркнул приверженность королевства установлению мира в регионе.

Президент США 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Теги
СШАСаудовская АравияСауд, Сальман бен Абдель Азиз, АльТрамп, Дональд
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