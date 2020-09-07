В Рочестере мэр и шеф полиции не намерены уходить в отставку из-за протестов

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Мэр Рочестера (штат Нью-Йорк) Лавли Уоррен и начальник полиции города Ларон Синглтери не намерены уходить в отставку, несмотря на протесты, начавшиеся в связи со смертью темнокожего после задержания. Об этом они заявили в воскресенье на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

"Я вижу, что предстоит много работы. Я намерена выполнить ее", - сказала Уоррен. "Я знаю, были слухи, что я ухожу в отставку. Это не так, я по-прежнему шеф полиции", - отметил Синглтери. Оба они являются темнокожими.

Акции протеста в городе начались после того, как стало известно о смерти афроамериканца Дэниела Пруда. Он был задержан в Рочестере 23 марта. По данным газеты The New York Times, он бегал по улице без одежды в состоянии наркотического опьянения и кричал, что заражен коронавирусом. Стражи порядка надели афроамериканцу на голову мешок, призванный предохранять окружающих от слюны и плевков, и в течение некоторого времени прижимали его к асфальту. Один из полицейских уперся коленом ему в спину.

Пруд потерял сознание и был госпитализирован. Он умер в больнице в конце марта. Семья афроамериканца только в среду решила распространить информацию об этом. По словам родственников Пруда, у него были проблемы с психическим здоровьем. Семь стражей порядка, которые участвовали в задержании, отстранены от работы.

Протестующие призвали Уоррен и Синглтери уйти в отставку. В ночь на воскресенье в городе задержали девять демонстрантов.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся нарушений в работе правоохранительных органов, а также случаям проявления жестокости стражами порядка. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявили обвинения. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.