США проведут боевые стрельбы из реактивной системы залпового огня в Эстонии

ТАЛЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 41-й бригады полевой артиллерии армии США в Европе проведут в начале недели боевые стрельбы из пусковой установки MLRS (Multiple Launch Rocket System, реактивная система залпового огня - прим. ТАСС) на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в Тапе. Об этом главный штаб Сил обороны Эстонии сообщил в понедельник.

По его информации, в понедельник 41-я бригада полевой артиллерии армии США в Европе представит систему MLRS и проведет показательные стрельбы из нее. В них также будут интегрированы упражнения по наводке и прицеливанию, указано в сообщении.

На прошлой неделе посольство США в Эстонии сообщило, что в рамках операции Rail Gunner Rush по огневой подготовке с боевой стрельбой, проводимой в сотрудничестве с Силами обороны Эстонии, 41-я бригада полевой артиллерии армии США в Европе развернет батарею реактивной системы залпового огня на центральном полигоне Сил обороны Эстонии. По его информации, около 70 солдат из 1-го батальона 6-го полка полевой артиллерии 41-й бригады с 1 по 10 сентября проведут учения с военнослужащими 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии.

Посольство России в США ранее заявило, что РФ считает эти проводимые в Эстонии совместные с ВС США учения с применением реактивных систем залпового огня провокационными и крайне опасными для региональной стабильности. Как подчеркнули дипломаты, эти маневры проводятся в непосредственной близости от российских границ - в 110 км. РФ неоднократно предлагала США и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от "линии соприкосновения" Россия - НАТО, отметили в посольстве.