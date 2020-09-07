Белорусская ассоциация журналистов потребовала освободить задержанных в ходе акций коллег

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует освобождения представителей средств массовых информации, задержанных 5 и 6 сентября в Минске и Витебске во время освещения протестных акций. Об этом говорится в заявлении ассоциации, размещенном в понедельник на ее сайте .

"Белорусская ассоциация журналистов требует освобождения своих коллег", - сказано в заявлении. По данным ассоциации, в следственных изоляторах остаются трое представителей СМИ. В частности, журналистка "Зеленого портала" Анастасия Захаревич была задержана в Минске 5 сентября. В воскресенье в РУВД Центрального района Минска сообщили, что ее статус выясняется. Кроме того, до сих пор не освободили журналиста "Радио Рация" Артема Сизинцева, задержанного во время разгона колонны демонстрантов на улице Чеботарева в Минске 6 сентября. Его предположительно перевезли в изолятор в Жодино. 7 сентября ожидается суд над журналистом в суде Заводского района белорусской столицы. Также 6 сентября в Витебске был задержан журналист Дмитрий Казакевич, который провел ночь в изоляторе, в понедельник его ожидает суд.

Известно также, что 6 сентября в Могилеве задерживали корреспондента БелаПАН Алеся Асипцова, который носил жилетку с надписью "Пресса" и имел при себе необходимые документы. Известно, что позже его отпустили. Ранее БАЖ требовал пересмотра дел в отношении 6 журналистов, которым суд Октябрьского района Минска 4 сентября назначил по трое суток административного ареста, они уже на свободе. Среди них - сотрудники "Комсомольской правды в Белоруссии", журналист БелаПАН, корреспонденты портала tut.by. В БАЖ напомнили, что журналисты имеют право находиться на массовых мероприятиях согласно законам "О средствах массовой информации" и "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь".