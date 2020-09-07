Россия и Болгария ведут переговоры о восстановлении авиасообщения

СОФИЯ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Авиационные власти Болгарии и России ведут переговоры о восстановлении авиационного сообщения. Об этом в интервью ТАСС накануне рабочего визита в Москву заявила вице-премьер по экономической и демографической политике, министр туризма Болгарии Марияна Николова.

"Открытие границ и возобновление полетов между нашими двумя странами - это вопрос переговоров и желания, которое должно быть выражено двумя сторонами. Болгарские авиационные власти уже подтвердили Росавиации готовность своего национального авиаперевозчика возобновить программу полетов сразу после получения разрешения на возобновление международных рейсов в Болгарию от российской стороны. Думаю, что это будет хорошим первым шагом в этом направлении. Между авиационными администрациями двух стран ведется оперативная переписка о совместных подходах к возобновлению регулярных рейсов. Хотела бы отметить, что полеты из международных аэропортов на территории Республики Болгарии ничем не ограничены, но в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения существует временный запрет на въезд на территорию Болгарии граждан разных стран в связи с пандемией. Наши российские партнеры об этом официально уведомлены", - подчеркнула вице-премьер.

Николова отметила, что туризм больше всех пострадал от жестких ограничений на передвижение и поездки, введенных в связи с распространением коронавируса. "Главной предпосылкой для восстановления полноценного международного туризма и восстановления туристической отрасли является открытие границ и восстановление свободы передвижения. На европейском уровне был введен поэтапный подход отмены ограничений, начались дискуссии по скоординированному открытию границ Европейского Союза. Европейский механизм, который решает вопрос о включении в список третьих стран, которые могут быть выведены из-под ограничений, работает на высоком политическом уровне. В ходе обсуждений были сформулированы общие критерии по оценке эпидемиологической ситуации, чтобы включать в список и исключать из него страны, гражданам которых разрешен доступ в ЕС. Уже сейчас ограничения не распространяются на Австралию, Канаду, Грузию, Японию, Новую Зеландию, Руанду, Южную Корею, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай при подтверждении взаимности туристических поездок. Список третьих стран с учетом актуальных данных об эпидемиологической ситуации регулярно пересматривается. Болгария принимает активное участие в этих дискуссиях, которые чрезвычайно важны для нашей страны и создают условия для возобновления международного туризма". Глава Минтуризма Болгарии выразила надежду на скорое открытие границ Евросоюза для россиян.