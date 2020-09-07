МИД Польши опроверг данные о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином о Навальном

ВАРШАВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, в ходе которого обсуждалась фальсификация отравления Алексея Навального. Об этом польское внешнеполитическое ведомство сообщило в понедельник в ответ на запрос корреспондента ТАСС.

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"Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава - Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен", - указано в сообщении.

"Мы принимаем заявление канцлера Ангелы Меркель и правительства Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы так называемых "Новичков", - отметил МИД Польши, выразив большую обеспокоенность в связи с этой информацией.

"Как и правительство Германии, мы осуждаем этот постыдный поступок. Мы считаем, что виновные в покушении на убийство Алексея Навального должны быть привлечены к ответственности", - констатировало ведомство.

Утверждения о фальсификации

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая премьер-министра России Михаила Мишустина в Минске, заявил, что белорусская радиоэлектронная разведка перехватила разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что утверждение об отравлении Алексея Навального веществом типа "Новичок" основано на фальсификации. Кто вел этот разговор, глава республики не уточнил. В тот же день, как сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, материалы белорусской разведки были переданы ФСБ РФ. По словам Пескова, в настоящее время "они анализируются спецслужбами". Кабмин ФРГ назвал заявление Лукашенко не соответствующим действительности. В пятницу вечером запись разговора об инциденте с Навальным опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ.