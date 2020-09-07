{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии
Обновлено 

Число участников протестных акций 6 сентября в Белоруссии составило 31 тыс.

По данным МВД республики, были задержаны 633 человека

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали 633 человека в ходе протестных акций в Белоруссии в воскресенье, всего участие в них приняли около 31 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"Вчера, 6 сентября, в различных населенных пунктах республики зафиксированы 42 протестные акции. <...> Общее количество участников составило около 31 тыс. человек, - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-секретаря. - Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 633 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 363 человека".​​​​​​

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Госпитализация Алексея Навального
Глава Минздрава ФРГ увязал "Северный поток - 2" с расследованием дела Навального
Ранее остановки "Северного потока - 2" в категоричной форме потребовали лидеры немецкой партии "Союз-90"/"зеленые"
Читать полностью