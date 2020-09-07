Глава СК Белоруссии сообщил о снижении уровня преступности в стране на 8%

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Уровень преступности в Белоруссии снизился на 8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом в понедельник сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.

Как сообщает агентство БелТА, на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Носкевич заявил, что на фоне общественно-политических мероприятий, эпидемиологической ситуации уровень преступности в стране снизился примерно на 8% по сравнению с предыдущим годом. Он добавил, что Следственный комитет в этом году "спокойно и планомерно выполняет свои задачи".

Носкевич отметил, что структура преступности по сравнению с прошлым годом также изменилась. "Крен произошел в сторону преступлений в сфере информационных технологий. Это тенденция последних лет. Количество этих преступлений неуклонно растет, и правоохранительный блок тоже переориентировался на то, чтобы раскрывать преступления подобного рода с помощью тех же информационных технологий", - добавил он.

Согласно данным, опубликованным на сайте Национального статистического комитета Белоруссии, в 2019 году в стране было зарегистрировано 88,4 тыс. преступлений, что на 5% больше, чем в 2018 году. Было выявлено 45,5 правонарушителей, уровень преступности составил 938 случаев на 100 тыс. человек.